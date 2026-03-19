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Fue capturada una mujer que asesinó a un hombre en Yaracuy. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando la dama señalada del hecho a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe, luego de un trabajo de campo, esclarecieron el homicidio de Jesús Francisco Rojas (62). Ocurrido en el municipio San Felipe, estado Yaracuy, este 15 de marzo, logrando la detención de su homicida.

Capturada una mujer que asesinó a un hombre en Yaracuy

Como Evelin Josefina Jiménez Villa (43), quedó identificada la victimaria, quien se encontraba con Rojas, ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando se originó una discusión entre ellos. Optando la mujer en desenfundar un arma blanca.

Y propinarle una herida en la región abdominal, para luego huir del sitio. Dejando al sujeto agonizando en el lugar. Al ser detenida, se recuperó el arma homicida y quedó a la orden del Ministerio Público.

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