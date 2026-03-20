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Funcionarios de la Policía Municipal de Puerto Cabello capturaron a un ciudadano de 57 años de edad, por drogas. La aprehensión de Carlos Enrique Navarrete Muñoz se produjo en la avenida principal de la urbanización San Esteban durante un patrullaje preventivo.

El sujeto fue abordado tras mostrar una actitud evasiva, lo que motivó a los efectivos a verificar su identidad mediante el sistema SIIPOL. La consulta confirmó que el detenido se encontraba solicitado por el Juzgado Primero de Control de Carabobo por posesión ilícita de sustancias.

Según el registro policial, Navarrete Muñoz presenta una orden de captura vigente desde julio del año 2025, por delitos de estupefacientes.

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Capturado por Drogas en Puerto Cabello

Así mismo, las autoridades informaron que el ciudadano de cincuenta y siete años cuenta con cuatro antecedentes penales en su expediente delictivo. Tras su respectiva evaluación médica, el procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía 25° del Ministerio Público para el proceso legal.

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