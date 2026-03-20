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Fue asesinado un exintegrante del Grupo Niche en Colombia por pistoleros. Luder «Junior» Quiñones, reconocido timbalero y exintegrante del Grupo Niche, fue asesinado a tiros en Cali, Colombia, el 17 de marzo de 2026.

A sus 52 años, fue atacado por hombres armados en moto mientras estaba en su vehículo, falleciendo poco después. Actualmente trabajaba con Willy García. El músico estaba en su vehículo cuando los desconocidos llegaron y le dispararon.

Los investigadores del caso determinaron que Quiñones tuvo un intercambio de disparos con los asesinos. En el vehículo encontraron un arma perteneciente al músico, en la actualidad trabajan sobre los videos para dar con los asesinos.

Luder «Junior» Quiñones era un destacado percusionista caleño. Trayectoria: Formó parte del Grupo Niche entre 1998 y 2001, y también tocó con La Suprema Corte, Son de Cali y la orquesta de Willy García.

Asesinado un exintegrante del Grupo Niche en Colombia

El Grupo Niche es una de las orquestas de salsa más famosas de Colombia. Allí Quiñones estuvo por varios años donde se pulió como uno de los mejores músicos del vecino país. Por esta han pasado cantantes como Tito Gómez, Charlie Cardona, Javier Vásquez, entre otros.

Asesinato: El ataque ocurrió en el barrio Bretaña, en Cali, aparentemente en un intento de robo. Recibió disparos mientras estaba en su vehículo. Investigación: Las autoridades locales investigan el crimen para identificar a los responsables.

Su muerte ha generado gran conmoción en el mundo de la salsa colombiana. Los músicos salseros de Cali manifestaron su pesar por el asesinato de Quiñones. Esperan que las autoridades puedan encontrar a los asesinos.

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