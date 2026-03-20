Detenido un hombre por agredir a su madre y su hermana de 6 años. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando el aprehendido a la orden del Ministerio Público.
Ronaldo José Vicent Lemus (19), fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal Cumaná, en Santa Ana, parroquia Valentín Valiente, municipio Sucre; Cumaná, estado Sucre, por agredir a su madre y a su hermana.
Detenido un hombre por agredir a su madre
Se pudo conocer que el detenido, golpeó en reiteradas oportunidades a su madre con sus manos y una piedra, tras una discusión, posteriormente, con la misma piedra golpeó a su hermana. Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.
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