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Detenido un hombre por agredir a su madre y su hermana de 6 años

By Redacción Carabobo
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Detenido un hombre por agredir a su madre

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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Detenido un hombre por agredir a su madre y su hermana de 6 años. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando el aprehendido a la orden del Ministerio Público.

Ronaldo José Vicent Lemus (19), fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal Cumaná, en Santa Ana, parroquia Valentín Valiente, municipio Sucre; Cumaná, estado Sucre, por agredir a su madre y a su hermana.

Detenido un hombre por agredir a su madre

Se pudo conocer que el detenido, golpeó en reiteradas oportunidades a su madre con sus manos y una piedra, tras una discusión, posteriormente, con la misma piedra golpeó a su hermana. Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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