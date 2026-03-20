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Ducharse con agua fría ofrece múltiples beneficios físicos y mentales, destacando la mejora de la circulación sanguínea, el fortalecimiento del sistema inmunológico. Una mayor alerta mental y la recuperación muscular rápida.

Ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo, activa el metabolismo y beneficia la salud de la piel y el cabello. Cada mañana abre la llave y date una buena ducha para empezar el día.

Mejora la circulación sanguínea: El agua fría provoca la contracción de los vasos sanguíneos (vasoconstricción), lo que mejora la circulación general, ayuda contra varices. Piernas cansadas y retención de líquidos.

Ducharse con agua fría

Fortalece el sistema inmunológico: La exposición al frío estimula la producción de glóbulos blancos. Lo que ayuda al cuerpo a combatir mejor infecciones y enfermedades como gripes o resfriados.

Aumenta la energía y alerta mental: Produce un impacto instantáneo que despierta el cuerpo, liberando noradrenalina y endorfinas. Lo que incrementa el estado de alerta y combate la fatiga, con un efecto similar a la cafeína.

Recuperación muscular y reducción de inflamación: Ideal tras el ejercicio, disminuye el dolor y la inflamación muscular, facilitando una recuperación más rápida. Si haces ejercicios nada como darte una ducha, es lo esencial.

Para la piel y el cabello

Beneficios para la piel y el cabello: El agua fría ayuda a cerrar los poros, fortalecer los folículos pilosos y mejorar el tono de la piel al oxigenarla. Evitando la resequedad que causa el agua caliente.

Regulación del estado de ánimo y estrés: El impacto del frío estimula la liberación de endorfinas y reduce los niveles de cortisol. Ayudando a manejar el estrés, la ansiedad y mejorando la sensación de bienestar.

Acelera el metabolismo: La exposición al frío activa la «grasa marrón», que quema calorías para generar calor corporal, lo que puede contribuir a la pérdida de peso.

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