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Una hija mandó a asesinar a su padre presuntamente por reclamarle por la venta de unas reses. El caso ha conmocionado a Ciudad Bolívar. Cicpc esclareció el homicidio de Humberto Sepúlveda Téllez ocurrido en Bolívar

Funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Bolívar, esclarecieron el homicidio de Humberto Sepúlveda Téllez (72), ocurrido en Brisas Del Sur, sector Los Olivos, parroquia José Antonio Páez, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

El pasado 10 de marzo, logrando la detención de los responsables, entre ellos, su hija, quien fue la autora intelectual del crimen. De acuerdo al trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que, Nairelis Noralva Sepúlveda (21), había sostenido una fuerte discusión con su padre.

Hija mandó a asesinar a su padre por reclamarle por la venta de unas reses

Por cuanto este le reclamaba la venta de varias reses sin su autorización, acción que la enfureció, por lo que contrató a Juan Ernesto Winkeljohann Aviles (19). Además de un joven de 16 años, para que le quitaran la vida a su padre.

El día del hecho, estos criminales, sometieron al septuagenario, propinándole múltiples heridas punzo penetrantes, hasta dejarlo sin vida. Al ser detenidos, se ubican las armas blancas usadas en el crimen y se recuperó un vehículo tipo moto, usado como medio de comisión; quedando el caso a disposición del Ministerio Público.

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