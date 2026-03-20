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El precio del dólar BCV hoy 20 de marzo de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 455,25 bolívares y el euro en 524,50 bolívares.

El BCV informó hoy viernes que la tasa del lunes será de 457,07 bolívares y el euro en 527,79 bolívares.

Mientras que la onza de oro se encuentra en un costo de 5.174,88 dólares. Este indicador se mantiene en alza en esta semana, el gramo del “metal precioso” se encuentra hoy en un precio de 165,87 dólares.

Para hoy el precio del barril de petróleo se encuentra en un precio de 102.55 dólares. Se mantienen los repuntes altos del crudo luego del conflicto del Medio Oriente. Este incluso con subidas sobre los 105 dólares duarnte el día.

En un costo de 70.856,65 dólares se encuentra hoy el precio del bitcoin, este indicador se ha ido a la baja desde hace meses. Se encuentra aun por debajo de los setenta mil dólares desde hace unos meses.

Dólar BCV hoy 20 de marzo de 2026, Casetel plantea revisión de tarifas en servicios de telecomunicaciones

La Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel) plantea la revisión de tarifas en los servicios que ofrece el sector, debido a un alza en las estructuras de costos de las empresas, ocasionado principalmente por la brecha cambiaria, explicó el presidente de gremio, Juan Andrés Krumins.

«Hemos hecho énfasis en revisar las tarifas porque es necesario», destacó Krumins, quien precisó que el ajuste en precios ayudará a mejorar las condiciones para cerrar la «brecha digital» que existe en el país en materia de telecomunicaciones.

!Hay que ser conscientes en que si queremos tener un buen servicio también tenemos que pagar y ajustarnos a la realidad del país», agregó el directivo, quien anunció que ya solicitó reuniones con la directiva de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Krumins detalló que entre julio de 2024 y julio de 2025 el sector reportó un crecimiento de 11%, pero que el segundo semestre del año pasado ocurrió un estancamiento ocasionado «por una serie de barreras macroeconómicas, el congelamiento de las tarifas y el difícil acceso a las divisas».

Para 2026 el representante de Casetel afirma que el sector tiene expectativas muy positivas de crecimiento. «Tenemos un sector con un potencial de crecimiento extraordinario, pero para eso hay que comunicarnos, hay que sentarnos a trabajar juntos, crear confianza», dijo en entrevista para Unión Radio. (Tomado de Banca y Negocios)

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