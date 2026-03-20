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Consultas de traumatología y ortopedia realizará la Crus Roja de Valencia mañana sábado 21 de marzo de 2026 desde las 8:00 de la mañana. Esto en su sede ubicada en el callejón Latouche cerca de la avenida Bolívar de Valencia.

La información la dio a conocer el doctor Luis Vargas Moya, jefe del departamento. Indicó que los tres servicios de traumatología y ortopedia estarán trabajando conjuntamente y de esa manera se atenderá a la población.

Consultas de traumatología y ortopedia realizará la Cruz Roja de Valencia

Resaltó que el objetivo principal de estas jornadas serán las cirugías es la planificación de cirugías para pacientes que se encuentran en sus hogares a la espera de una resolución médica.

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Comentó que le estarán dado prioridad a casos urgentes entre ellos lesiones de la columna vertebral como de la rodilla, fracturas de cadera entre otros. Para reserva de cupo e información adicional sobre la logística de atención y los requisitos de la jornada, está disponible la línea telefónica 0241-8215330.

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