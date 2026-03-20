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Un adulto mayor detenido con 80 dediles en el estómago se dirigía a Valencia desde el estado Táchira. El sujeto fue capturado por efectivos del Destacamento 215 de la Guardia Nacional Bolivariana en la entidad fronteriza con Colombia.

El hombre venía de Colombia en un autobús y llevaba dediles con clorhidrato de cocaína. Este fue interrogado en el puesto de control y mediante una radiografía se corroboró lo que llevaba en su cuerpo.

Adulto mayor detenido con 80 dediles en el estómago

Mediante una balanza se pudo comprobar que este llevaba un total de un kilo 355 gramos de droga según los reportes de las autoridades del Táchira. Este quedó a la orden del Ministerio Público.

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Se pudo conocer que el adulto mayor ya había pagado ocho años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por modalidad de transporte. Esa condena la había terminado en el año 2018 y volverá ahora a prisión.

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