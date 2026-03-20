Compartir

Gobernador Lacava supervisó avances y proyectos en Diego Ibarra. Lacava, junto con la alcaldesa del municipio Diego Ibarra, Lesbia Castillo; supervisaron diversos espacios rehabilitados y proyectos ejecutados en la parroquia Mariara, en beneficio de la población.

El mandatario regional señaló que durante los ocho meses de gestión articulada por el Gobierno Nacional, Regional y Municipal, se han realizado grandes proyectos. Destinados a embellecer la municipalidad, como la Fuente El Renacer y el Arco de Bienvenida.

«De verdad lo digo, este pueblo nunca había estado así, puedo comentarlo con mucha felicidad que Mariara está bonita, y todo el municipio está hermoso. Por eso estoy tan contento y orgulloso de todo el trabajo que se ha venido haciendo como un solo Gobierno», expresó.

Gobernador Lacava supervisó avances y proyectos en Diego Ibarra

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto con las comunidades ha dejado grandes frutos en la realización de los diversos planes que contribuyen al desarrollo de la jurisdicción. En cumplimiento de las directrices en materia de gestión comunal impulsada por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Nosotros pudimos notar algo muy importante en este recorrido y quiero que el pueblo lo internalice, no hay manera de que las cosas se puedan hacer bien. Solamente a través de una o dos personas, al final el Poder Popular tiene la obligación de acompañar a las autoridades gubernamentales, porque todos juntos estamos tratando que las cosas mejoren en este país», enfatizó.

Motivación y pasión

Lacava también indicó que la motivación y pasión deben ser los motores para ejecutar todas las obras cuya finalidad sea garantizar una mejor calidad de vida a cada una de las diferentes comunidades.

Uno de los momentos más llamativos del recorrido, fue la parada en el Boulevard de Las Petras ubicado en la Plaza Bolívar de Mariara. Que rinde homenaje a tres mujeres insignes como Petra Bruna Barreto, Petra Ascanio y Petra Machado, quienes son reconocidas y recordadas como patrimonio cultural del municipio Diego Ibarra por su labor comunitaria y cultural.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas