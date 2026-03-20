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Una mujer quedó detenida por intoxicación de su hija de nueve meses en el estado Anzoátegui. La joven de 18 años quedó a la orden del Ministerio Público, la infante presentó desnutrición.

Funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui adscritos a la Brigada Hospitalaria, realizaron la aprehensión de una ciudadana en el municipio Simón Bolívar. Por presunta omisión de cuidado infantil en perjuicio de su hija de nueve meses de edad.

El procedimiento se llevó a cabo la tarde de este jueves en el hospital Dr Luis Razetti de Barcelona, dónde resultó detenida Ana Karina Blanco Castillo, de 18 años de edad. Quien quedó detenida por el cuerpo policial.

Quedó detenida por intoxicación de su hija de nueve meses

La actuación policial se activó luego del ingreso de la lactante a quien se le diagnosticó una hemorragia digestiva. Además de desnutrición severa e intoxicación por ingesta de la planta medicinal conocida como «Tua tua».

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Representantes del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CEDNNAA), fueron notificados sobre este caso de omisión de cuidado. Delito tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

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