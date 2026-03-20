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La presidenta encargada oficializó este viernes el nombramiento de los nuevos comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) en Venezuela.

A través de sus canales oficiales, se informó que los designados asumen la responsabilidad de garantizar la soberanía y seguridad en todo el territorio nacional.

Nuevos comandantes REDI en Venezuela

Para la REDI Capital fue designado César Augusto Lugo Rivera, mientras que en la REDI Central estará al frente Ángel Daniel Balestrini Jaramillo. El despliegue en el interior del país incluye a Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta en Los Llanos y a Erasmo Eduardo Ramos Iriza en la REDI Oriental.

Por el lado fronterizo Pedro Esteban González Ovalles asume la REDI Occidental y Pablo Ernesto Lizano Colmenter la REDI Los Andes .

Finalmente, la REDI Guayana queda bajo el mando de Wilfredo Alexander Medrano Machado y la REDI Marítima e Insular con Víctor Hugo Borjas Trujillo.

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