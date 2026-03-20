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¿Qué se quemó en Industrias Diana? Incendio moviliza a los bomberos en Valencia

By Lubin Molero
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Humo en la Avenida Henry Ford (1)
Foto: Ministerio de Justicia

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Lubin Molero
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Más de dos mil metros cuadrados de un almacén industrial fueron consumidos por las llamas este viernes 20 de mazo, en la Zona Industrial Sur de Carabobo.

Lo que inició como una densa nube de humo en la Avenida Henry Ford, terminó siendo un incendio de gran proporción en el almacén general de la empresa Industrias Diana.

Incendio empresa Industrias Diana

Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se desplegaron en la calle 81 de la parroquia Rafael Urdaneta para combatir el fuego.

La comisión de bomberos constató que las llamas afectaron una superficie de aproximadamente dos mil cuatrocientos metros cuadrados de la estructura.

Humo en la Avenida Henry Ford (2)
Foto: Ministerio de Justicia

En el área afectada se almacenaba materiales orgánicos como cartón, así como  materiales plásticos utilizados para el proceso productivo de la empresa. Tras varias horas de maniobras especializadas, los efectivos lograron declarar el incendio como controlado en su totalidad.

Actualmente, las comisiones se mantienen en el sitio realizando labores de refrescamiento para eliminar los puntos calientes y evitar que el fuego se reavive.

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