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La presidenta encargada de Venezuela, recibió a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, para una reunión en Caracas.

El encuentro, que contó con la presencia de la encargada de negocios Laura Dogu, se desarrolló bajo un clima de conversación. Según informó la mandataria a través de sus canales oficiales, el objetivo de la reunión fue avanzar en una agenda para fortalecer la cooperación bilateral.

Previo a esta cita, la delegación estadounidense fue recibida en el Palacio Federal Legislativo por su presidente, Jorge Rodríguez. Durante el intercambio en la Asamblea Nacional, se ratificó que el entendimiento político es fundamental para una asociación estratégica y económica.

Reunión Venezuela y Estados Unidos

Ambas partes destacaron que estos instrumentos son claves para avanzar hacia una relación de largo plazo en beneficio de sus respectivos pueblos. Este acercamiento forma parte del contexto del diálogo de paz y la diplomacia que adelanta el Ejecutivo nacional.

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