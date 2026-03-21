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Con fuegos artificiales, un emotivo brindis y la bendición de Dios, abrió sus puertas en el municipio Valencia, “Zona Hogar”, un amplio comercio diseñado para transformar el concepto de remodelación en el país. El evento de apertura reunió a representantes de medios de comunicación, influencers y comerciantes, quienes fueron testigos de una propuesta que promete elevar los estándares de calidad en el mercado de artículos para el hogar y materiales de construcción. Rafael Agostinho, CEO de Zona Hogar recalcó la imponente exhibición de láminas de PVC y Wall Panels, con las que cuentan en este espacio, lo que los posiciona como líder indiscutible en este segmento, ofreciendo soluciones que combinan la estética de lujo con la practicidad moderna.

Estos revestimientos, conocidos por su durabilidad y fácil instalación, buscan brindar a los clientes la oportunidad de renovar sus ambientes con acabados sofisticados que imitan texturas naturales con una precisión asombrosa. “Venimos con un concepto innovador, con productos de mucha calidad, con precios accesibles, con idea de hacerle la vida más fácil al valenciano, fácil acceso, en plena autopista, buena atención, despachos inmediatos y con una variedad bastante grande, son más de 30 modelos de lámina PVC, más de 60 modelos de wall panels. Y cada semana van a seguir llegando modelos y productos nuevos”, detalló su líder empresarial. Adicionalmente la tienda destaca por su robustez en el área de productos de construcción, herrería y carpintería incluyendo herramientas seleccionado cuidadosamente para que sus visitantes encuentren materiales que cumplan con los gustos más exigentes, asegurando estructuras sólidas y estéticamente impecables a un buen precio, contando con marcas como Wokin y Scorpions.

“Nuestros artículos pueden adquirirse al mayor o al detal, ofrecemos variedad de pisos en tendencia, tanto autoadhesivos de alto tráfico, como de click impermeables, también contamos con artículos de camping, toldos, mesas, sillas, gran variedad de productos plásticos, básicamente todo para el hogar, incluyendo juguetes para los más pequeños de la casa”, expresó Agostinho. El CEO de Zona Hogar explicó que la experiencia de compra también fue estudiada antes de la inauguración de su primeras sede en Valencia, ubicada estratégicamente en la Autopista Tocuyito-Valencia, sector Los Caobos, lo que facilita el acceso y les permite ofrecer un amplio estacionamiento.

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Zona Hogar abrió en Valencia

Adicionalmente, un grupo de vendedores, se encargan de asesorar y tomar digitalmente el pedido, para facilitar el proceso de compra y pago de los productos elegidos. Con esta apertura, Zona Hogar marca un hito en el sector de la decoración y la construcción en Carabobo, aportando a invitación al público a visitar sus modernas instalaciones de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, o seguirlos a través de su cuenta en Instagram @ZonaHogar_Vzla, para descubrir los nuevos productos que traerán semanalmente y sus promociones, demostrando así que el futuro del hogar ha llegado, y tiene un nombre que evoca estilo y permanencia en cada rincón.

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