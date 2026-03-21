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La nueva joya blanca que vestirá la Vinotinto

By Lubin Molero
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Nueva camisa de la Vinotinto con Adidas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Adidas lanzó este viernes la nueva camisa oficial de visitante para la selección nacional de Venezuela (La Vinotinto). Lo que muchos esperaban se confirmó con una equipación que apuesta por la elegancia del color blanco para los duelos fuera de casa.

El diseño no es una simple prenda; es un viaje al pasado que rinde homenaje a la rica historia del fútbol venezolano. Uno de los detalles más llamativos es el escudo, que recupera el emblema utilizado por la federación entre 1971 y 1977.

Nueva camisa de la Vinotinto con Adidas

La palabra «VENEZUELA» destaca en el pecho izquierdo, creando una conexión directa entre las raíces y el presente del equipo. Además, la prenda cuenta con acabados dorados en los puños y la numeración, junto a la inscripción «LA VINOTINTO» en la nuca.

Esta nueva piel, que combina tecnología avanzada con simbolismo histórico, llegará a los distribuidores oficiales en los próximos días.

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