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Un hombre fue capturado, al ser señalado de Falso «scout» de la MLB en el estado Sucre. El sujeto de 50 años, presuntamente defraudaba escuelas de béisbol menor en el municipio Cajigal.

La División de Investigación Penal de la PNB verificó la identidad del sujeto, quien se hacía pasar por captador oficial de la Major League Baseball. Según las investigaciones de campo, el detenido también fingía ser preparador físico para ganarse la confianza de representantes y jóvenes promesas del deporte.

Según la información compartida, el hombre prometía suplementos vitamínicos que nunca entregó. A cambio, recibió pagos en divisas por parte de los padres de los beisbolistas

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Falso Scout de la MLB en Sucre

Además, el «scout» ofrecía cupos y viajes a academias de grandes ligas para captar el dinero de sus víctimas. Tras trabajos de inteligencia, los efectivos policiales detuvieron al ciudadano y lo pusieron a la orden del Ministerio Público

Las autoridades exhortaron a la comunidad deportiva a verificar la identidad de cualquier preparador para evitar caer en este tipo de estafas.

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