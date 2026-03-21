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El actor estadounidense, reconocido mundialmente por su papel protagónico en la serie «Buffy la cazavampiros», falleció a los 54 años hoy viernes.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado familiar, donde se detalló que el artista murió mientras dormía por causas naturales. Aunque Brendon era conocido por dar vida a Xander Harris durante siete temporadas, en los últimos años se había dedicado por completo a la pintura.

Fallece Actor de Buffy la Cazavampiros

Su familia destacó que, a pesar de haber enfrentado dificultades personales en el pasado, el actor se encontraba bajo tratamiento médico y era optimista.

El comunicado emitido a The Hollywood Reporter resalta la sensibilidad del artista y su insaciable sed de crear a través del arte en sus últimos días. Nicholas Brendon dejó una huella imborrable junto a Sarah Michelle Gellar en la televisión, marcando una era dorada para el género de ficción.

Sus allegados han pedido privacidad para celebrar la vida de un hombre que, según sus palabras, vivió con intensidad, imaginación y un gran corazón.

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