Compartir

A esta hora, cuando el silencio se adueña del centro de Valencia, es fácil olvidar que la Plaza Bolívar no siempre fue de mármol y silencio.

Plaza Bolívar del centro de Valencia

Hubo un tiempo en que este suelo conoció el barro, las voces de los arrieros y el bullicio de la Plaza Mayor. Fue el primer latido de nuestra fundación en 1555. No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando la ciudad decidió vestirse de gala, inaugurando el monolito que hoy vigila nuestras noches.

La plaza no es solo cemento; es el archivo de cada paso dado en Carabobo desde hace casi 500 años.

Feliz descanso, Valencia. Mañana despertarás en la misma plaza, pero con una historia nueva que contar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

La nueva joya blanca que vestirá la Vinotinto