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La agenda oculta de Jeffrey Epstein ha revelado muchos artículos, planes secretos además de crear una raza nueva. Era su raza, la que buscaba inventar, algunos cuentan que es fantasía pero al ver a los científicos con que se regodeaba causaba pánico.

El acaudalado magnate pasó a ser uno de los más queridos por varios, a ser ahora una persona que dicen nunca conocieron. Este le dijo a los periodistas una vez en una rueda de prensa que estaba creando humanos.

Epstein pagaba los multimillonarios planes para crear otra raza, la cual pudiera gobernar los países y que fueran todos como él. De esa manera podría tener un poder sobre estos llamados “súper humanos”.

La agenda oculta de Jeffrey Epstein

En más de una ocasión al parecer puso su fortuna para que los científicos desarrollaran programas de mejoramiento de la raza humana. Los planes no eran descabellados mientras se especula que todo era fantasioso.

Pero para muchos, dichos planes de crear otra raza de personas era real, incluso estaba entre las cosas que buscaba. Epstein se había mostrado a favor de los avances tecnológicos sobre todo para aquellos de la raza humana.

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Este habló de crear un campo especial en las zonas de Nuevo México. Eso lo llamaría “transhumanismo”, donde empezaría el desarrollo de planes especiales. Epstein hacía reuniones con científicos, costosos almuerzos donde iban los mejores para supuestamente crear a estas personas.

Un campo para crear nuevos humanos

Se dijo que en dicho campo empezaría por embarazar a un grupo grande de mujeres. Todas serían inseminadas y los bebes supuestamente tendrían sus genes, hasta ahora se desconoce si todo aquello de verdad era real. O producto de la misma imaginación del magnate.

Resaltan que no se sabe si llegó a concretarse sus planes, antes que se quitara la vida. Pero se suma a la misteriosa vida que tuvo el hombre. Epstein murió el 10 de agosto de 2019 a la edad de 66 años.

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