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Para aliviar el dolor de garganta rápidamente, se recomienda hacer gárgaras con agua tibia y sal, beber abundantes líquidos (té con miel y limón) y descansar la voz. Otros remedios efectivos incluyen comer alimentos fríos.

Dolor de garganta y los remedios recomendados

Gárgaras de agua con sal: Mezcla cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Ayuda a reducir la inflamación y eliminar bacterias.

Miel y Limón: Mezclar miel con agua tibia o té de limón suaviza la garganta y actúa como antibacteriano y antiséptico.

Hidratación constante: Beber agua, caldos calientes o infusiones mantiene la garganta húmeda, lo que reduce la irritación.

Infusiones de Hierbas: Manzanilla (antiinflamatoria), jengibre (antiinflamatorio) o salvia son excelentes opciones para aliviar las molestias.

Mas recomendaciones

Aire Humidificado: Usa un humidificador de vapor frío o toma una ducha caliente para inhalar vapor, lo que alivia la sequedad de la garganta.

Alivio con Frío, Helados o trozos de hielo: Consumir cosas frías puede adormecer la garganta temporalmente y aliviar el dolor intenso.

Ajo: Tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

Caramelos duros: Chupar caramelos ayuda a mantener la garganta húmeda (no apto para niños pequeños por riesgo de asfixia).

Reposo: Descansar el cuerpo y la voz ayuda al sistema inmunológico a combatir la infección.

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