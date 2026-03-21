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Unas gomitas caseras de frutas es una de las recetas que puedes hacer el fin de semana. Estas en casa y puedes tener a los niños como ayudantes para pasar una tarde entretenida.

Gomitas caseras de frutas

Ingredientes:

1 taza de jugo de fruta natural (puede ser naranja, limón, fresa, uva, etc.)

¼ taza de agua

2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 14 g)

3 cucharadas de miel o azúcar (ajusta al gusto)

Azúcar extra para rebozar (opcional)

Preparación:

Hidratar la gelatina

En un recipiente pequeño, mezcla la gelatina sin sabor con el ¼ de taza de agua. Deja reposar 5 minutos para que se hidrate.

Preparar la mezcla

En una olla, calienta el jugo de fruta con la miel o el azúcar a fuego medio (no dejes que hierva). Agrega la gelatina hidratada y mezcla hasta que se disuelva por completo.

Moldear

Vierte la mezcla en moldes de silicona (pueden ser de formas divertidas) o en una bandeja engrasada. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por 2-3 horas hasta que cuaje.

Cortar y rebozar

Si usaste bandeja, corta en cubitos. Pasa las gomitas por azúcar para darles un acabado cristalizado como en la foto.

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