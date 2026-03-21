Unas gomitas caseras de frutas es una de las recetas que puedes hacer el fin de semana. Estas en casa y puedes tener a los niños como ayudantes para pasar una tarde entretenida.
Gomitas caseras de frutas
Ingredientes:
1 taza de jugo de fruta natural (puede ser naranja, limón, fresa, uva, etc.)
¼ taza de agua
2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 14 g)
3 cucharadas de miel o azúcar (ajusta al gusto)
Azúcar extra para rebozar (opcional)
Preparación:
Hidratar la gelatina
- En un recipiente pequeño, mezcla la gelatina sin sabor con el ¼ de taza de agua.
- Deja reposar 5 minutos para que se hidrate.
Preparar la mezcla
- En una olla, calienta el jugo de fruta con la miel o el azúcar a fuego medio (no dejes que hierva).
- Agrega la gelatina hidratada y mezcla hasta que se disuelva por completo.
Moldear
- Vierte la mezcla en moldes de silicona (pueden ser de formas divertidas) o en una bandeja engrasada.
- Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por 2-3 horas hasta que cuaje.
Cortar y rebozar
- Si usaste bandeja, corta en cubitos.
- Pasa las gomitas por azúcar para darles un acabado cristalizado como en la foto.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas