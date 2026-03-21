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Un incidente vial registrado al final de la tarde de ayer viernes movilizó a los cuerpos de seguridad en la Autopista Regional del Centro (ARC). Cerca de las siete de la noche, un motorizado resultó herido tras un siniestro ocurrido a la altura del kilómetro ciento siete actualmente.

El conductor de la motocicleta permaneció en el pavimento durante varios minutos mientras era atendido por funcionarios de seguridad y auxilio vial. La situación generó retención vehicular en este importante tramo de la autopista.

Motorizado Herido en la ARC este viernes

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, el herido fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano para su evaluación médica.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa exacta del accidente ni la identidad del ciudadano involucrado. Tras el incidente con el motorizado herido, efectivos de tránsito se encargaron de las labores pertinentes en la ARC este viernes.

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