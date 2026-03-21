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Dennis Rodman ingresará oficialmente al Salón de la Fama de la WWE. La ex superestrella de los Chicago Bulls sumará un nuevo e importante reconocimiento a su carrera el próximo mes de abril hoy.

«The Worm», quien ya es parte del Salón de la Fama de la NBA desde el año 2011, ahora será honrado por su paso por los cuadriláteros.

Muchos se preguntan el porqué de esta distinción, pero la realidad es que Rodman tuvo una carrera activa en la lucha libre profesional desde mil novecientos noventa y siete. Es recordado por faltar a entrenamientos durante las Finales de la NBA de mil novecientos noventa y ocho para aparecer en «Monday Nitro» junto a Hulk Hogan.

Rodman Salón Fama WWE

Durante su etapa en el ring, Rodman se enfrentó a leyendas como «Macho Man» Randy Savage y Lex Luger, consolidándose como una figura mediática total. La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo el 17 de abril en Las Vegas, durante el esperado fin de semana de WrestleMania.

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