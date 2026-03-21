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Un trágico choque frontal de motos fue registrado la mañana de este sábado, conmocionando a los habitantes del sector El Toco, vía Vigirima, en el municipio Guacara.

Alrededor de las 08:20 de la mañana, dos motocicletas colisionaron de frente en las adyacencias de la Escuela Básica El Toquito. El fuerte impacto provocó el deceso inmediato de uno de los conductores, identificado como Julio César Zambrano Parra, de 48 años de edad.

Zambrano conducía una unidad Bera SBR del año 2025 al momento del siniestro, según confirmaron comisiones de rescate de los Bomberos de Guacara.

Choque frontal de Motos vía Vigirima

El otro involucrado, Rosedit Segundo Cañizalez, de 50 años, sufrió un traumatismo frontal tras el choque y recibió asistencia en el sitio. Se pudo conocer que Cañizalez, abordaba una una moto Skygo color naranja.

Efectivos de la Policía de Carabobo y Protección Civil resguardaron la zona mientras la División de Tránsito de la PNB realizaba el levantamiento del accidente.

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