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Septuagenario capturado en Aragua por presunto abuso contra un menor

By Lubin Molero
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Detenido en La Victoria por Abuso a un Niño
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano de 79 años fue detenido por funcionarios de la PNB tras una denuncia inmediata por el presunto abuso de un niño en La Victoria.

El procedimiento realizado por la Dirección de Servicios Policiales Especializados, tuvo lugar en una vivienda de la calle ocho en el sector La Mora uno. La aprehensión de Sabas del Carmen Colmenares se ejecutó luego de que la madre de un pequeño de 7 años alertara a la comitiva.

Según el reporte oficial, el sujeto es señalado por su presunta responsabilidad en actos de violencia sexual contra el menor de edad.

Detenido en La Victoria por Abuso a un Niño

Tras la detención en la parroquia Castor Nieves Ríos, se notificó de inmediato a la Consejería de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicha instancia dictó las medidas de protección necesarias para el infante, mientras el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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