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Tras hacer historia con la selección de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, el venezolano Francisco Cervelli asoma su interés por dirigir en la LVBP.

El ex receptor, que brilló durante trece temporadas en las Grandes Ligas, se ha convertido en uno de los nombres más comentados tras su debut como estratega.

Cervelli en Italia

Bajo el mando de Cervelli, el equipo europeo logró hazañas inéditas, como derrotar por primera vez a Estados Unidos y alcanzar las semifinales del torneo.

Con un balance de cinco victorias y apenas una derrota ante Venezuela, el desempeño táctico de Francisco ha despertado el interés de varias franquicias del Caribe.

Italy manager Francisco Cervelli received a big round of applause after his postgame press conference. As he walked off, Venezuela manager Omar López embraced him. An all-time WBC moment. pic.twitter.com/Mrw26QBPOg — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) March 17, 2026

Francisco Cervelli mánager del Magallanes

Sin embargo, el deseo del estratega parece tener un puerto claro: los Navegantes del Magallanes, el equipo de su casa en el estado Carabobo. A pesar de haber sido contactado por los Leones del Caracas y otros conjuntos, Francisco Cervelli confesó que le gustaría ser mánager de la «Nave Turca» el Magallanes.

Por ahora, el puesto en Valencia está ocupado tras la renovación de Yadier Molina por dos campañas más, luego de obtener el título en la última zafra.

Mientras estudia las ofertas con calma, la posibilidad de ver a Cervelli dirigiendo en el José Bernardo Pérez queda como una de las grandes expectativas de la afición.

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