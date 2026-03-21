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Hoy sábado y cada 21 de marzo, se celebra Día Mundial del Síndrome de Down; el mundo se une para visibilizar esta condición genética y promover el derecho a la inclusión social.

La elección de esta fecha no es casualidad; responde a una base científica que explica el origen del síndrome. Adriana Guardado, de la Fundación Paraíso Down, detalló que la conmemoración se debe a que en el cromosoma número veintiuno existen tres cromosomas.

Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down

Esta particularidad genética es la que da sentido al día 21 del mes 03, resaltando la identidad de quienes nacen con esta condición. Según datos internacionales, uno de cada setecientos niños nace con síndrome de Down.

A lo largo de los años, la esperanza y calidad de vida de estas personas han mejorado gracias a los avances en salud y sensibilización.

En este día, las organizaciones insisten en la importancia de fortalecer la educación y el respeto a la diversidad para lograr una verdadera inclusión.

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