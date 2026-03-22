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Como parte de las políticas de protección social y atención especializada impulsadas por el Gobernador Rafael Lacava y la Primera Combatiente, Dra. Nancy de Lacava, el Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (CAI Carabobo) celebró la semana conmemorativa “Vínculos extraordinarios: CAI Carabobo nos une”, que se desarrolló del 15 al 20 de marzo.

Esta iniciativa surgió bajo la premisa de reconocer que el desarrollo integral de la población neurodivergente y con discapacidad se sostiene sobre una red de relaciones sólidas. La programación semanal buscó visibilizar el acompañamiento que brindan familias, cuidadores y profesionales, promoviendo espacios de encuentro, contención y aprendizaje bajo valores fundamentales como la empatía, el apoyo, la diversidad y la autenticidad.

Una agenda cargada de propósito y sensibilización

La programación estuvo diseñada como un recorrido vivencial donde cada jornada abordó un pilar esencial del trabajo institucional. La semana inició con el valor de la empatía, a través de la dinámica “Ponte en mis zapatos”, una experiencia práctica que invitó a los participantes a comprender y sensibilizarse ante las realidades y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su cotidianidad.

El fortalecimiento de las redes de apoyo fue el eje central del segundo día, contando con la participación de la psicóloga y activista Aixa López, representante de la Fundación Vidas Amarillas, quien dictó una ponencia sobre la importancia del acompañamiento colectivo en la construcción de historias de resiliencia.

Asimismo, el valor de la Comunidad se hizo presente con la presentación del libro “Extraordinario” de Douglas García. Esta obra profundizó en el proceso emocional de las familias tras recibir un diagnóstico de Síndrome de Down, brindando una herramienta educativa para abordar la inclusión desde el respeto y la sensibilidad.

Educación para la diversidad y el logro funcional

Enfocados en la formación constante, el CAI Carabobo dedicó un espacio exclusivo a la Diversidad, con ponencias magistrales sobre el síndrome de Down, orientadas a derribar barreras conceptuales y promover el derecho de todos los niños y adolescentes a participar activamente en la sociedad con dignidad y oportunidades equitativas.

La semana culminó con el encuentro denominado: «Lo que hay detrás de la medalla, ser extraordinario cada día», una actividad dedicada especialmente a personas con Trisomía 21. Este encuentro, más que una competencia, fue una exhibición de autenticidad y autonomía, donde los participantes demostraron sus avances en estaciones de habilidades funcionales para la vida diaria, tales como el cuidado personal y la organización de objetos, entre otros.

Esfuerzo conjunto por la inclusión

Desde la directiva del CAI Carabobo, se enfatizó que la inclusión no es un acto individual, sino el resultado de vínculos extraordinarios entre la Familia, la Comunidad, el Terapeuta y el Estado. «Trabajamos para que cada niño encuentre su lugar, sintiéndose acompañado en cada etapa de su desarrollo», destacaron las autoridades del centro.

Este despliegue contó con el respaldo de importantes aliados institucionales como Fundadeporte, Fundaniño, 0800-Bigote e Insalud, quienes se sumaron para garantizar una atención integral y celebrar los logros de los «Héroes con Condición» de la entidad.

Con estas acciones, el CAI Carabobo reafirmó su compromiso de seguir construyendo un estado más empático, consciente y accesible, donde la educación y la atención especializada se unan para transformar vidas.

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