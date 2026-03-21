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Hombre es detenido en las adyacencias del terminal Big Low Center por presunto abuso sexual

By Redacción Noticias24Carabobo
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Funcionarios del Cuerpo Policía Municipal de San Diego (C.P.M.S.D.), adscritos a la Coordinación de Patrullaje Motorizado de la Policía Municipal, lograron la aprehensión de un ciudadano presuntamente involucrado en el delito de abuso sexual contra una niña.

El procedimiento se originó tras recibir una alerta a través de los canales de denuncia del Centro de Operaciones Policiales (COP) y redes de participación ciudadana. De inmediato, funcionarios de la respectiva Coordinación desplegaron un plan operativo de saturación en puntos estratégicos, incluyendo paradas de transporte público y las entradas principales del municipio.


Durante las labores de campo, los oficiales avistaron en las cercanías del Terminal de Pasajeros Big Low Center a un individuo cuyas características físicas coincidían con las aportadas en la denuncia. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó evadir a la autoridad emprendiendo la huida a pie, lo que generó una búsqueda que culminó con su captura a pocos metros del acceso principal del terminal.

Siguiendo los protocolos de ley, el ciudadano fue trasladado a la sede policial para su debida identificación y la realización de las evaluaciones médicas correspondientes.

Una vez verificada la vinculación con el hecho denunciado, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, organismo que coordinará las diligencias necesarias para el proceso penal.

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SourcePolicía de San Diego
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