DeportesPortadaUltimas Noticias

Yulimar Rojas conquista medalla de plata en el Mundial de Atletismo en Polonia

By Redacción Noticias24Carabobo
0
97
Yulimar Rojas en Polonia

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La campeona olímpica venezolana, Yulimar Rojas, sumó un nuevo logro a su carrera internacional este sábado al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en territorio polaco.

Rojas aseguró el segundo lugar del podio con una marca de 14.86 metros, en una final de triple salto caracterizada por el alto nivel competitivo de las participantes.

La medalla de oro en esta edición fue para la cubana Leyanis Pérez, quien logró un salto de 14.95 metros para titularse campeona mundial. Por su parte, la representante de Senegal, Saly Sarr, se adjudicó la medalla de bronce al registrar una marca de 14.70 metros.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Universal
Artículo anterior
Fuga de gas causó explosión en un conjunto residencial en Caracas
Artículo siguiente
Hombre es detenido en las adyacencias del terminal Big Low Center por presunto abuso sexual
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes