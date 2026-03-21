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La campeona olímpica venezolana, Yulimar Rojas, sumó un nuevo logro a su carrera internacional este sábado al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en territorio polaco.

Rojas aseguró el segundo lugar del podio con una marca de 14.86 metros, en una final de triple salto caracterizada por el alto nivel competitivo de las participantes.

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