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Una mujer que había sido reportada como desaparecida en Nueva Esparta fue encontrada enterrada en el patio de su casa. Hace un mes familiares de Anyelis Rodríguez de 25 años la habían reportado como desaparecida.

La mujer vivía en Porlamar, en el sector El Poblado en el municipio Santiago Mariño en la entidad neoespartana. El pasado sábado 21 de marzo luego de varias investigaciones la pareja guió a los detectives hasta el sitio donde estaba enterrada la mujer.

El cuerpo sin vida estaba en una fosa que había hecho el sujeto. El cadáver de Anyelis fue extraído del lugar. Hasta ahora el agresor identificado como Brian Alejandro Vivas de 23 años está señalado del caso.

Luego de intensos interrogatorios y entrevistas, los detectives descubrieron la coartada de Brian. Este había hurtado el dinero que tenía Anyelis producto de la venta de un vehículo. Esto hizo que la dama le reclamara y surgiera una fuerte discusión entre ambos.

Desaparecida fue encontrada enterrada en el patio de su casa

Es por ello que el sujeto alegó que asesinó a la mujer en defensa propia, ya que esta lo atacó presuntamente con un arma blanca. Dijo que la estranguló y luego abrió la fosa para enterrar a la dama.

Hasta ahora no se sabe si el sujeto tuvo colaboración de otra persona. Tanto la familia como los vecinos estaban pendientes del caso. Las respuestas incoherentes del hombre con respecto al caso hizo que el mismo quedara al descubierto.

El asesinato cometido por Brian se suma a su largo historial delictivo. Quedando ahora en manos del Ministerio Público de Nueva Esparta por este caso. La muerte de Anyelis conmocionó a la población.

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