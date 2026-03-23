Compartir

El Bono Corresponsabilidad y Formación en marzo comenzará a pagarse próximamente. Este es uno de los tres bonos que cierra la agenda de entrega de bonificaciones en este tercer mes del año por parte de la Plataforma Patria.

Hasta ahora el monto probable que estarían cobrando sería de 54 mil bolívares, este se estaría pagando próximamente a través del Sistema Patria. Además de este bono faltan por pagar el Bono Cuadrantes de Paz, además de Cultores Populares.

¿Quiénes lo reciben?: Este bono lo reciben trabajadores activos de la administración pública, empresas estratégicas del Estado y sector educación (nómina especial). Que figuran en la Plataforma Patria.

Bono Corresponsabilidad y Formación en marzo y el probable monto a cobrar

Monto: Los montos de esta bonificación no son fijos, varían significativamente según el cargo que tenga el trabajador como el organismo para el cual labore. Este puede ir desde los 100, 120 y 130 dólares para los trabajadores.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono Contra la Guerra Económica de marzo se pagó a los pensionados por este monto

Pago: Se realiza de manera gradual y directa a través del monedero Patria, generalmente notificado por el número 3532. Recordemos que el sistema Patria no trabaja con números de las operadoras de celulares del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas