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Un motorizado falleció en la ARC tramo distribuidor Negro Primero de Guacara la noche del domingo 22 de marzo de 2026. El hecho ocurrió sentido Valencia Maracay, al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación.

El accidente involucró a dos motos como a una gandola que se encontraba en el canal lento. Al sitio llegaron Bomberos de Guacara, paramédicos del servicio 0800 Bigote, como comisiones de la PNB, entre otros.

En uno de los canales había dos motos además hubo una mujer lesionada en la colisión la cual fue llevada a un centro de salud cercano. Se desconocen hasta ahora el nombre del motorizado fallecido en este hecho.

Motorizado falleció en la ARC tramo distribuidor Negro Primero de Guacara

Hacemos un llamado a los conductores para que se maneje cumpliendo con las normas impuestas por el INTT. Circulando a una velocidad moderada, si vas en moto no olvides portar el casco certificado.

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Este hecho vial se suma a los ocurridos en lo que va de año, destacando accidentes en la Autopista Regional del Centro. Además de otras vías, entre ellos la Autopista Valencia Campo de Carabobo.

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