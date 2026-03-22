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Un grave accidente de tránsito entre un autobús y una gandola registrado la mañana de este domingo, activó a los cuerpos de emergencia en el sector sur del estado Bolívar vía a la Gran Sabana.

El siniestro ocurrió en la carretera que conduce hacia la Gran Sabana, específicamente en la subida aledaña al sector San Ignacio. Según testigos, una unidad de transporte público impactó de manera violenta contra una gandola que se encontraba estacionada en plena vía.

Accidente de Autobús en la Gran Sabana

El conductor del autobús habría sido sorprendido por el vehículo de carga en una zona donde la visibilidad es bastante comprometida. El fuerte choque dejó la unidad de pasajeros con daños estructurales considerables, especialmente en toda su parte frontal.

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Informes preliminares indican que el accidente dejó un saldo de varios pasajeros lesionados, quienes recibieron atención inmediata en el sitio. Autoridades y cuerpos de auxilio se desplegaron en la zona para trasladar a los heridos y resguardar el paso por esta importante arteria vial.

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