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El FC Barcelona superó este domingo por la mínima al Rayo Vallecano, ampliando su ventaja como líder de LaLiga del fútbol española.

Un cabezazo certero de Ronald Araújo a los veinticuatro minutos fue suficiente para sellar el triunfo en un Camp Nou que vibró con el regreso del uruguayo.

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Araújo, quien volvió a la titularidad tras superar un proceso personal de ansiedad y depresión, celebró por lo alto su primer inicio liguero desde enero. El gol llegó tras un centro preciso de João Cancelo al segundo palo, donde el defensor charrúa se elevó sobre su marca para mandarla al fondo.

Barcelona líder de LaLiga española

Además del gol, la figura del encuentro fue el portero Joan García, quien con tres atajadas monumentales mantuvo el arco en cero. García, recientemente convocado por la selección de España para los amistosos previos al Mundial, demostró por qué es el arquero del momento.

Con este resultado, el Barcelona saca siete puntos de ventaja al Real Madrid, que no tiene margen de error en el derbi capitalino ante el Atlético.

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