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Tras una intensa batalla legal, la policía de Sag Harbor hizo público el video del arresto Justin Timberlake por conducir bajo los efectos del alcohol.

El video, captado por una cámara corporal, muestra el momento exacto en que un oficial detiene al cantante de cuarenta y cinco años tras ignorar varios semáforos. En las imágenes se observa a un Timberlake con la mirada perdida, intentando explicarle al agente que se encuentra realizando una gira mundial.

Video de arresto Justin Timberlake

«Es difícil de explicar… Soy Justin Timberlake«, responde el artista cuando el oficial, quien aparentemente no lo reconoció, le pregunta a qué se dedica.

El material también muestra al cantante fallando en las pruebas de equilibrio y admitiendo en la comisaría que «solo se había tomado un martini».

Incluso se escucha a una acompañante del artista intentando evitar el arresto mencionando éxitos como «SexyBack» para apelar a la benevolencia de los oficiales. A pesar de que los abogados de Timberlake intentaron bloquear la difusión del video alegando daños a su reputación, la justicia ordenó su publicación bajo la Ley de Libertad de Información.

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