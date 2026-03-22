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La Primera Dama del estado Carabobo, la doctora Nancy de Lacava, encabezó la «Expo-Feria Escolar Energías Limpias», con la participación de más de 50 instituciones del municipio Puerto Cabello, en una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

La Primera Dama del estado, en compañía de la Autoridad Única de Educación en la región, Xiomara Luna y la directiva del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipal (Cdcem Puerto Cabello), señaló que esta actividad tuvo como objetivo exhibir los avances en materia ecológica realizados en las diferentes instituciones, enfocados en diversos temas como el uso de energía solar, hidráulica y eólica, así como el uso de la biomasa como una alternativa sustentable para las comunidades organizadas en la entidad.

Expo-Feria de Energías Limpias

“Estamos realizando esta importante muestra de proyectos pedagógicos enfocados en el uso eficiente de los recursos, donde los estudiantes presentaron alternativas viables para el desarrollo tecnológico basadas estrictamente en el respeto al medio ambiente”, expresó.

Asimismo, precisó que cada exposición reflejó el esfuerzo de los docentes y alumnos por integrar la ciencia con la preservación del ecosistema y fomentar la investigación para la creación de proyectos que contribuyan al desarrollo nacional, en cumplimiento de las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

La doctora Nancy de Lacava también resaltó la importancia de educar para el mañana mediante la siembra de conciencia ambientalista, y así consolidar un modelo de sociedad sostenible que aproveche las bondades naturales de la costa carabobeña.

A su vez, indicó que el municipio Puerto Cabello se convierte así en el epicentro regional de la innovación escolar con miras a un futuro mucho más verde.

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