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Funcionarios de la Policía Municipal de Simón Bolívar (PoliSimónBolívar) aprehendieron a un ciudadano de 27 años, identificado como Xavier Alexander López Yendys, tras ser señalado por el presunto delito de agresión física contra su excompañera sentimental.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Barrio Lindo, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

El director de la institución, comisario general José Ferrer, indicó que a la sede del Órgano Receptor de Denuncias contra la Violencia de Género acudió una ciudadana para exponer que minutos antes había sido golpeada por su expareja cuando salía de su trabajo y se dirigía a su residencia.

Agregó que la mujer contó que, en ese momento, ambos sostuvieron una conversación sobre la manutención del hijo en común, pero el hombre se tornó agresivo, le dio una cachetada, le lanzó un vaso de chicha y la golpeó con el puño en el abdomen.

Detenido por golpear a su expareja

De inmediato, las comisiones policiales se trasladaron al sector Barrio Lindo, calle 7 cruce con calle 8, casa número 3. Una vez en el lugar, avistaron al sujeto señalado por la víctima.

Indicó el jefe policial que al presunto agresor se le informó que quedaba detenido por incurrir en delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ferrer explicó que la agraviada fue llevada al ambulatorio Alí Romero Briceño, mientras que Xavier López fue colocado a la orden de la Fiscalía 24 del Ministerio Público

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