Luego de Venezuela convertirse por primera vez en campeones del Clásico Mundial de Béisbol , la agrupación Rawayana , en compañía del rapero Neutro Shorty , dieron a conocer el pasado miércoles 18 de marzo « Jugando Chapita «, un homenaje a la selección de Venezuela ganadora del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La canción toma como punto de partida el ritmo icónico de Billo’s Caracas Boys en Magallanes será campeón, pero lo transforma con una consigna renovada: “Venezuela será campeón”.

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Jugando Chapita

Uno de los elementos más sólidos del tema es el concepto de “jugar chapita”. Más que una referencia casual, se trata de un símbolo cultural. La chapita representa una forma auténtica de vivir el béisbol en Venezuela. No requiere estadio, ni uniforme, ni reglas estrictas. Solo ganas de jugar.

En la letra también aparecen guiños que refuerzan la identidad del venezolano frente al béisbol. Frases como «en nuestra liga rumbeamos en las costas y celebramos escuchando Raptor House» llevan la celebración en un contexto muy venezolano.