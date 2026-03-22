EntretenimientoFarándulaPortada

Rawayana y Neutro Shorty celebran el triunfo venezolano con «Jugando Chapita»

By Redacción Carabobo
0
46
Jugando Chapita Rawayana Neutro Shorty

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Luego de Venezuela convertirse por primera vez en campeones del Clásico Mundial de Béisbol, la agrupación Rawayana, en compañía del rapero Neutro Shorty, dieron a conocer el pasado miércoles 18 de marzo «Jugando Chapita«, un homenaje a la selección de Venezuela ganadora del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La canción toma como punto de partida el ritmo icónico de Billo’s Caracas Boys en Magallanes será campeón, pero lo transforma con una consigna renovada: “Venezuela será campeón”.

Jugando Chapita

Uno de los elementos más sólidos del tema es el concepto de “jugar chapita”. Más que una referencia casual, se trata de un símbolo cultural. La chapita representa una forma auténtica de vivir el béisbol en Venezuela. No requiere estadio, ni uniforme, ni reglas estrictas. Solo ganas de jugar.

En la letra también aparecen guiños que refuerzan la identidad del venezolano frente al béisbol. Frases como «en nuestra liga rumbeamos en las costas y celebramos escuchando Raptor House» llevan la celebración en un contexto muy venezolano.

El videoclip también acompaña esa idea con imágenes que combinan celebración, referencias al béisbol y momentos que evocan orgullo colectivo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

«Soy Justin Timberlake» Se filtra el polémico video del arresto del cantante en Nueva York

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceInforme 21
Artículo anterior
Hombre es detenido por golpear a su expareja cuando salía del trabajo
Artículo siguiente
Venezuela felicita a Colombia por éxito de la X Cumbre de la CELAC
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes