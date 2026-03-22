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El canciller Yván Gil felicitó a la canciller de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio y al Gobierno del presidente Gustavo Petro por ser los anfitriones de la X Cumbre de la Celac y del Foro de Alto Nivel Celac-África.

En el marco del Foro de Alto Nivel de la Celac – África, ambos diplomáticos sostuvieron un encuentro, donde resaltaron la importancia de la integración regional y la cooperación «Sur – Sur».

Además, Yván Gil ratificó el firme compromiso de Venezuela hacia el fortalecimiento y expansión de los proyectos binacionales que promueven la convivencia, el comercio y la cooperación entre ambos pueblos.

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El ministro Gil aseveró que Colombia y Venezuela consolidan la hoja de ruta bilateral con miras a consolidar una frontera viva, productiva y en paz, «basada en el respeto mutuo y el desarrollo compartido para las comunidades de Táchira, Zulia y Norte de Santander».

Cabe destacar que este Foro ha servido como espacio para que el canciller venezolano se reúna con representantes de otros países, tales como Cuba, México, Senegal, entre otros.

El canciller ha enfatizado la necesidad de la unidad regional y la defensa de la soberanía en el contexto de la Diplomacia Bolivariana de Paz.

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