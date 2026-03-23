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La mañana de este domingo 22 de marzo se registró un accidente vial en las inmediaciones del Distribuidor María Lionza, específicamente cerca de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), en el municipio Juan José Mora. Dejando como saldo dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió cuando los ciudadanos se desplazaban en una motocicleta marca Yamaha, color rojo. Por causas que aún están bajo investigación por parte de las autoridades, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó un derrape y la posterior caída de ambos ocupantes sobre el pavimento.

Derrape de moto en Morón

Al sitio se presentaron comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los Bomberos Municipales, quienes coordinaron las labores de resguardo y atención primaria.

Los heridos fueron identificados como Alexis Molina, de 57 años de edad y J. J. F., un adolescente de 14 años.

Según reportes oficiales, ambos lesionados tienen su residencia fijada en el sector Palma Sola del municipio Juan José Mora.

La emergencia fue atendida por el personal paramédico del sistema 0800-Bigote, quienes brindaron los primeros auxilios en el lugar del siniestro. Posteriormente, los heridos fueron trasladados de urgencia al centro de salud de Morón para recibir evaluación médica especializada.

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