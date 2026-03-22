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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos al Servicio de Tránsito Autopistas Caracas, ejecutaron con éxito una maniobra de auxilio vial y rescate en las riberas del Río Guaire durante la tarde de este sábado, 21 de marzo.

El incidente ocurrió a la altura de Plaza Venezuela, donde el ciudadano identificado como Fabio Demetrio Jiménez cayó al cauce y fue arrastrado por la corriente aproximadamente 100 metros, logrando ser interceptado por los efectivos en el sector del Mural de Zapata.

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Rescatan ciudadano arrastrado por el Río Guaire

La alerta fue atendida por oficiales destacados en los Cuadrantes Viales 3 y 4, quienes acudieron al llamado de emergencia de forma inmediata. Gracias a la rápida intervención de la comisión policial, se logró la extracción del ciudadano de las aguas del río antes de que la situación pasara a mayores.

Una vez rescatado y estabilizado en el sitio, Jiménez fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la caída del hombre al cauce capitalino.

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