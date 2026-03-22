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CPNB rescata a ciudadano arrastrado por el Río Guaire

By Redacción Noticias24Carabobo
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Rescatan ciudadano arrastrado por el Río Guaire

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Redacción Noticias24Carabobo
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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos al Servicio de Tránsito Autopistas Caracas, ejecutaron con éxito una maniobra de auxilio vial y rescate en las riberas del Río Guaire durante la tarde de este sábado, 21 de marzo.

El incidente ocurrió a la altura de Plaza Venezuela, donde el ciudadano identificado como Fabio Demetrio Jiménez cayó al cauce y fue arrastrado por la corriente aproximadamente 100 metros, logrando ser interceptado por los efectivos en el sector del Mural de Zapata.

Rescatan ciudadano arrastrado por el Río Guaire

La alerta fue atendida por oficiales destacados en los Cuadrantes Viales 3 y 4, quienes acudieron al llamado de emergencia de forma inmediata. Gracias a la rápida intervención de la comisión policial, se logró la extracción del ciudadano de las aguas del río antes de que la situación pasara a mayores.

Una vez rescatado y estabilizado en el sitio, Jiménez fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la caída del hombre al cauce capitalino.

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SourceInstagram Tránsito Policía Nacional Bolivariana
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