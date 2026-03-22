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¿Ya tienes el café en mano? El domingo es el único día que nos pertenece de verdad y en nuestra región sobran excusas para no quedarse encerrado. Aquí te dejamos 3 planes según tu «mood» de hoy para hacer en Valencia:

1. Para los que buscan altura y aire puro Si necesitas desconectar del ruido y quemar las arepas del desayuno, Naguanagua tiene la llave.

Cerro Tazajal: El clásico de siempre para una vista increíble.

Cerro El Café: Una ruta exigente pero que te premia con la mejor brisa de la zona.

Tip: ¡Sube temprano! El sol de las 10:00 am no perdona.

2. El plan familiar por excelencia ¿Niños inquietos en casa? El Acuario de Valencia sigue siendo ese refugio mágico. Más allá de sus majestuosas especies, sus áreas verdes son el sitio ideal para caminar despacio y dejar que los más pequeños se asombren con la naturaleza en pleno corazón de la ciudad.

3. Movida urbana y «vitrineo» Si prefieres el ambiente de ciudad, Valencia se mueve en sus centros comerciales, pero también en su Centro Histórico. Date una vuelta por la zona de la Plaza Bolívar; entre sus tiendas de ropa y juguetes, siempre hay algo nuevo que descubrir mientras te tomas un helado y caminas por donde nació nuestra historia.

Disfruta este domingo de alguno de estos planes y sí te quedas otro día sin ideas vuelve y tendrás: 3 cosas para hacer en Valencia hoy.

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