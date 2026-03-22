Compartir

Un triple choque registrado al final de la tarde de ayer en Yagua, movilizó a los cuerpos de seguridad del municipio Guacara.

Cerca de las seis y cuarenta de la tarde, usuarios reportaron una colisión múltiple en la encrucijada Don Pedro Rojas con avenida José Rafael Pocaterra. En el siniestro se vieron involucrados tres vehículos, entre ellos un Fiat Uno, así como Dos Chevrolet Silverado que se encontraban a ambos extremos del vehículo pequeño. Según los reportes recibidos por testigos en el sitio.

Triple choque Yagua ayer

Afortunadamente, el balance preliminar indica que el accidente no dejó lesionados, solo daños de consideración en los carros afectados. Con información de Yagua es Noticia, se pudo conocer que uno de los conductores involucrados se retiró de la zona antes de la llegada de las autoridades.

Los propietarios de los otros vehículos permanecieron en el lugar a la espera de los organismos competentes para el levantamiento del choque.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre es detenido en las adyacencias del terminal Big Low Center por presunto abuso sexual