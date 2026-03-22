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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé un pronostico de clima estable en la mayor parte de Venezuela durante las próximas horas de este Domingo.

A pesar del buen tiempo general, se esperan mantos nubosos que podrían generar lluvias o lloviznas dispersas en puntos específicos del país. Las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones entre las seis de la mañana y el mediodía son el sur de Amazonas, la región de los Andes y el estado Zulia.

Así mismo, no se descarta la presencia de nubosidad con lluvias de corta duración en las zonas montañosas de la Gran Caracas durante la jornada. Para la tarde y noche, se estima que la nubosidad parcial persista, con posibles lluvias de intensidad variable en la Guayana Esequiba, los Andes y Zulia.

Pronóstico clima en Venezuela hoy Domingo

Las temperaturas extremas marcarán la pauta hoy: San Carlos y San Juan de los Morros alcanzarán los 38°C, mientras que Mérida registrará una mínima de 7°C.

Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el transporte de humedad de los Vientos Alisios que afecta la franja norte y las costas del país.

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