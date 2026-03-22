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LeBron James hace historia absoluta en la NBA

By Lubin Molero
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LeBron James con más partidos en la NBA
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La estrella de Los Ángeles Lakers LeBron James se convirtió en el jugador con más con más partidos disputados en toda la trayectoria de la NBA.

Durante el encuentro ante Orlando Magic, «King James» superó la mítica cifra de 1611 juegos que ostentaba Robert Parish. A sus 42 años de edad y en su vigésima tercera temporada, el alero sigue demostrando una vigencia física que asombra al mundo del deporte.

LeBron James con más partidos en la NBA
Foto: Robert Parish

LeBron James con más partidos en la NBA

LeBron alcanzó este hito histórico siendo titular en el esquema de JJ Redick, buscando mantener la racha de victorias de los californianos. En su extenso recorrido, el astro ha vestido las camisetas de Cleveland, Miami y ahora Los Ángeles, dejando huella en cada franquicia.

Con promedios de más de veintiún puntos por partido en la presente zafra, James se mantiene como uno de los jugadores más decisivos del baloncesto.

Esta nueva marca consolida aún más el debate en comparación a Michael Jordan, sobre su posición como el mejor de todos los tiempos en la historia de la NBA.

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