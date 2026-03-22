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¿Sabías que hoy, el mundo se detiene para pensar en el líquido que nos mantiene en pie? Desde 1993, la ONU decretó 22 de marzo, como Día Mundial del Agua para recordarnos que el agua dulce no es infinita y que millones de personas aún luchan por acceder a ella en 2026.

¿Por qué celebramos este día?

No es solo una efeméride. Es un recordatorio de que el agua es un derecho humano. Este 2026, el lema global se enfoca en la paz y la cooperación: el agua puede unir a las comunidades o ser foco de conflictos si no la cuidamos.

Día Mundial del Agua 2026

En Carabobo para nosotros, los valencianos y carabobeños, este día tiene un peso especial. Desde el Lago de Valencia hasta los ríos que bajan de nuestras montañas en Naguanagua, el agua es el motor de nuestra industria y de nuestros hogares.

Cuidarla no es solo «cerrar el grifo», es entender que cada gota que protegemos hoy es la que beberán nuestros hijos mañana.

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