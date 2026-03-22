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Un hombre de 75 años de fue detenido por funcionarios del CPBEZ tras agredir con un arma blanca a un menor de edad en Santa Bárbara, estado Zulia.

El suceso ocurrió en el sector Guaimaral del municipio Colón, luego de que una discusión entre vecinos terminara en violencia. Según el reporte oficial, Luis Ramón García Silva se presentó en la propiedad de su vecino, donde inició una disputa por malentendidos.

Detenido hombre en Santa Bárbara

En medio del conflicto, el agresor presuntamente utilizó un machete para lanzar varios golpes, conocidos como «planazos«, a su interlocutor. Fue en ese momento cuando el hijo del propietario, un adolescente de trece años, intervino para defender a su padre y resultó herido.

El joven sufrió lesiones de consideración en su mano y brazo derecho que afectaron los tendones, requiriendo atención médica inmediata. Tras la denuncia, una comisión policial capturó al atacante, quien ya se encuentra bajo la custodia de la Fiscalía dieciséis del Ministerio Público.

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