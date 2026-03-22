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Una nueva jornada de regularización de documentos recorrerá el país desde este lunes 23 hasta el viernes 27 de marzo bajo la coordinación del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

El plan de atención directa busca que los propietarios de vehículos en regiones como Apure, Yaracuy, Miranda, Lara, Barinas, Distrito Capital, Portuguesa, Anzoátegui, Guárico y Aragua puedan gestionar sus permisos sin necesidad de traslados largos, utilizando sedes comunitarias y puntos estratégicos para agilizar la respuesta al usuario.

La ruta de servicios comenzará en la parroquia Cunaviche del estado Apure y se expandirá simultáneamente el martes hacia Maracay, Los Teques y la zona de Arístides Bastidas.

Durante la mitad de la semana, los operativos llegarán a Cabudare en el estado Lara, mientras que el jueves la atención se concentrará en la Universidad Bolivariana de Caracas y en puntos específicos de Barinas y Anzoátegui.

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Jornada especial de registro vehicular

Para culminar el despliegue el viernes 27 de marzo, el ente de transporte mantendrá unidades móviles en el Centro Comercial Copacabana de Guarenas y en la sede de la Alcaldía de Cabruta.

Las autoridades destacaron que estas jornadas especiales en Portuguesa permiten que la ciudadanía cuente con un respaldo legal seguro en materia de tránsito, fortaleciendo la seguridad vial mediante la actualización del registro nacional de vehículos.

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